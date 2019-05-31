Абоненты МТС сообщили о сбоях в работе оператора

Москва, , 09:17 — REGNUM Абоненты МТС пожаловались на сбои в работе связи мобильного оператора, свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных онлайн-ресурсов.

Так, было зарегистрировано более 1,5 тыс. жалоб, большинство из них (77%) связаны с мобильной связью. Еще чуть более 10% пожаловались на сбои всех сервисов, столько же — на неполадки с мобильным интернетом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая перебои с голосовой связью и мобильным интернетом возникли у оператора Tele2. У половины абонентов сложности возникли со звонками и с передачей данных, у 37% — с мобильной связью, у 11% — с мобильным интернетом.

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