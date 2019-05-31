Получателям гектара в Якутии бюрократия мешает реализовать свой проект

Якутск, , 09:20 — REGNUM Семья из посёлка Айхал Мирнинского района Якутии уже год ждёт присоединения полученного гектара к сетям электро — тепло‑ и водоснабжения. Этот процесс сильно тормозит долгое рассмотрение документов и бюрократия, рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница республики Анастасия Витеско.

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«Мы взяли гектар, давно об этом думали, ждали, когда выйдет этот закон, потому что были очень серьёзные планы, но, к сожалению, сейчас очень сильно нам вредит бюрократическая система в виде организаций, предоставляющих энерго‑ и теплоснабжение», — отметила Анастасия Витеско.

Вместе с мужем Виктором Витеско она собирается начать на полученном дальневосточном гектаре выращивание овощей в круглогодично работающей автоматизированной теплице. Сама теплица уже готова, всё необходимое для её работы оборудование — закуплено, но ни воды, ни электричества на участке до сих пор нет.

«Мы подавали заявки на подключение ещё в июле прошлого года, техусловия получили только на днях, идёт согласование проекта по тепло‑ и водоснабжению, — пояснила Анастасия Витеско. — К сожалению, это всё очень, очень долго. Ещё пока ничего не оформляли в силу того, что мы реально понимаем, что при любом официальном оформлении начнём нести расходы, налоговые обязательства. И прекрасно понимаем, что без подключенных коммуникаций никакой прибыли быть не может. Поэтому ждём, когда у нас появятся коммуникации, и сразу будем всё оформлять. Предположительно пока это будет индивидуальное предприятие, которые, возможно, когда-нибудь перерастёт в фермерское хозяйство. На данные момент у нас в принципе всё готово. Как только появится возможность технологического присоединения, мы сразу посадим овощи».

По словам Анастасии Витеско, пока подвижки есть только в подключении электричества: новую линию обещали провести:

«Был тендер, вроде как выбран подрядчик, и в ближайшее время, я надеюсь, начнутся работы по проведению электричества. По поводу воды и тепла это сложнее, сейчас на согласовании уже готовый проект, эта процедура длится уже на протяжении месяца. В общем, отказывается наше предприятие тепло-водоснабжения оказывать поддержку населению, даже в таких случаях».

Как сообщало ИА REGNUM, проект Виктора Витеско технологически необычен: каркас теплицы сделал из бруса и обшит листами поликарбоната. В теплице семья собирается для начала выращивать огурцы, а затем, возможно, и другие овощные культуры.

По словам Анастасии Витеско, уже есть предварительная договорённость с овощными магазинами, которые готовы принимать продукцию:

«В любом случае люди заинтересованы, потому что всё идёт с «материка», и достаточно большие суммы тратятся на оплату доставки продуктов. Кроме того, сокращаются сроки хранения продукции, и это снижает её качество».