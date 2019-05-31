Почти 10 тысяч. В Екатеринбурге подсчитывают предложения по храму

Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге подсчитали уже 9 тысяч 966 обращений о площадках для храма Святой Екатерины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Данные актуальны по состоянию на девять часов утра. Посчитать все обращения в мэрии собираются к понедельнику 3 июня. Сбор предложений завершили 30 мая в 11:00.

В целом екатеринбуржцы предложили 50 площадок для храма. Далее гражданам предстоит путём рейтингового голосования отобрать пять-семь лучших мест, однако в какой форме это будет сделано, пока не ясно.

Напомним, параллельно со сбором предложений гордума решает, что провести для определения судьбы храма Святой Екатерины — опрос или референдум. Почти создана рабочая группа из депутатов и общественников, которая и должна определить форму узнавания мнения.

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