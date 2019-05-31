Возобновлены поиски ребенка, пропавшего в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 09:13 — REGNUM В Кабардино-Балкарии ищут двухлетнего ребенка, пропавшего 29 мая. Поисковые работы ведутся в реке Черек в районе города Майский, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пропажу ребенка обнаружили 29 мая, около 19:00 его родители, отдыхавшие с компанией у берега реки. По версии родителей, он мог упасть в реку и его унесло течением.

Поисковые мероприятия были организованы сразу же после сообщения о пропаже. Они ведутся спасателями Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы и Эльбрусского спасательного отряда МЧС России в течение всего светового дня. Сегодня, 31 мая, они были возобновлены с рассветом, в 04:00. В работах участвуют 15 человек на трех единицах техники и двух плавсредствах.

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту исчезновения малолетнего ребенка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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