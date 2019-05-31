Подозреваемому в помощи боевикам экс-главе полиции Махачкалы продлили арест

Махачкала, , 09:19 — REGNUM Подозреваемому в финансировании терроризма бывшему начальнику управления МВД по городу Махачкале Раипу Ашикову на два месяца продлён срок ареста. Он останется под стражей до 31 июля, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе Советского районного суда столицы Дагестана.

Напомним, Раип Ашиков был задержан 30 марта в махачкалинском аэропорту сразу после прилёта из Москвы. Спустя два дня суд арестовал бывшего полицейского до 31 мая. В середине апреля Верховный суд республики, рассмотрев апелляцию адвоката, оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте.

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В рамках расследования данного уголовного дела 1 апреля силовики провели обыски с изъятием документов в республиканском отделении АО «Россельхозбанк» в Махачкале. Фигурант дела возглавил службу безопасности филиала кредитной организации после того, как в 2013 году был уволен из органов внутренних дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Дагестане силовики также задержали брата Раипа Ашикова, и. о. начальника полиции города Каспийска Зиявудина Ашикова. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Решением Советского районного суда Махачкалы от 17 апреля полковник был арестован на два месяца.

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