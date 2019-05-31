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Нарушители антитабачного законодательства оштрафованы на 22 млрд рублей

Общество

В каждом объекте были выявлены те или иные нарушения

Москва, 31 мая 2019, 09:11 — REGNUM  Штрафы в размере 21,7 млрд рублей выписаны в первом квартале 2019 года за нарушения антитабачного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

С января по март включительно ведомство проверило около 4 тыс. объектов, где в розницу предлагают табачную продукцию. В каждом объекте были выявлены те или иные нарушения. Так, в ряде случаев торговля шла вблизи образовательных организаций, не соблюдались требования к оснащению мест для курения или изделия находились в обороте без маркировки.

Более 1 тыс. партий табачных изделий объемом около 26 тыс. пачек были изъяты по результатам проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, нормы «антитабачного законодательства» встпили в силу в России с 15 ноября 2013 года. За прошедший период Роспотребнадзор привлек к административной ответственности более 72,3 тыс. правонарушителей, в числе которых 10,7 тыс. юридических лиц.

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