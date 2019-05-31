Xbox анонсировала сервис подписки Game Pass для пользователей PC

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Вскоре PC-геймеры смогут оформить подписку на сервис Xbox Game Pass, компания Microsoft выступила с соответствующим анонсом. Об этом 30 мая сообщил портал Engadget.

В Microsoft заявили, что его подписчики получат доступ к более чем 100 играм, в том числе разработанным компаниями Bethesda, Deep Silver, Devolver Digital, Paradox Interactive, Sega, Obsidian Entertainment и inXile Entertainment. Глава Xbox Фил Спенсер сообщил, что пользователям сервиса «первоклассные эксклюзивы» будут доступны в день их общего релиза.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что французский разработчик и издатель игр Ubisoft может запустить собственный сервис подписки. Ожидается, что компания анонсирует его на предстоящей выставке E3, которая пройдет в июле 2019 года.

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