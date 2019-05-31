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Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 мая

Общество

Днем воздух прогреется до +23...25 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 мая
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дождь в Москве

Москва, 31 мая 2019, 08:59 — REGNUM  В Москве сегодня, 31 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, днем воздух прогреется до 25 градусов, сообщают Метеоновости.

По данным синоптиков, при облачной погоде с прояснениями прольются кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Максимальная температура +23… 25 градусов, по области +23… +28 градусов. Ветер западный, северо-западный со скоростью 5−10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 1 июня, в Москве днем воздух прогреется до +20, +25 °С. Ветер северо-западный, слабый. В воскресенье, 2 июня, сохранится такая же теплая и комфортная погода +23, +25 °C.

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