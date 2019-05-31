На востоке Китая пресечена контрабанда 300 кг слоновой кости

Нанкин, Китай, , 08:36 — REGNUM Таможня столицы восточной китайской провинции Цзянсу города Нанкин раскрыли банду контрабандистов, арестовав троих подозреваемых и изъяв более 300 кг слоновой кости и изделий из нее, сообщает 31 мая агентство Синьхуа.

24 февраля 2019 года таможенная полиция задержала троих подозреваемых, которые занимались торговлей слоновой костью и изъяли у них 34 части слоновой кости и 39 изделий из слоновой кости общим весом более 300 кг стоимостью 11,3 млн юаней (около $1,6 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, таможня китайского города Тяньцзинь с начала 2019 года изъяла более 2,2 тыс. контрабандных изделий из слоновой кости. В Китае с 2017 года действует полный запрет на оборот слоновой кости.

Читайте ранее в этом сюжете: Таможня Тяньцзиня в Китае изъяла с начала года 2235 частей редких животных