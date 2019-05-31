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Кадастровая палата России ответила на вопросы, волнующие дачников

Общество

Большая их часть касалась «дачной амнистии»

Кадастровая палата России ответила на вопросы, волнующие дачников
Дача

Москва, 31 мая 2019, 08:40 — REGNUM  Эксперты Федеральной кадастровой палаты в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам загородной недвижимости ответили на вопросы владельцев приусадебных участков. Об этом сообщается на сайте Росреестра.

Больше всего дачников интересовали вопросы, связанные с постановкой на учет и оформлением в собственность домов и земельных участков после окончания «дачной амнистии». Эти вопросы задавал каждый третий обратившийся.

«На втором месте по популярности у граждан оказался вопрос о необходимости оформления хозяйственных построек: сараев, теплиц и пр. (около 22% от всего количества обращений). Весомую долю заняли вопросы, возникающие в связи со вступлением в силу закона «о садоводстве и огородничестве» (около 19% вопросов). В частности, можно ли прописаться в садовом доме и как перевести его в жилой», — говорится в сообщении.

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