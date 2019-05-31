В Бурятии прошла конференция Российского союза сельской молодежи

Улан-Удэ, , 08:34 — REGNUM Конференция «Село — территория развития молодежи», организованная Российским союзом сельской молодежи, прошла в министерстве спорта и молодежной политики Бурятии, сообщает 31 мая пресс-служба Бурятской сельскохозяйственной академии (БГСХА) им. В.Р. Филиппова.

В мероприятии приняли участие активисты Объединённого совета обучающихся и студентов БГСХА, молодые специалисты из районов республики, представителей Российского союза сельской молодежи и его регионального отделения в Бурятии, Челябинской области, Красноярского края.

Руководитель экспертно-аналитического центра ОМОО «Российский союз сельской молодежи» Наталья Федякова рассказала участникам конференции о формах государственной поддержки развития сельских территорий, Всероссийском конкурсе «Лидер общественного мнения в сельских территориях», работе информационно-консультационных бригад в регионах и других интересных проектах, конкурсах и грантах, которые осуществляются под эгидой союза.

«Польза подобных конференций в том, что нам предоставляется возможность встретиться со своими единомышленниками, активистами из других регионов и обменяться опытом, узнать, как и чем они живут сегодня, какие проекты реализуют, перенять что-то полезное», — сообщил активист объединенного совета обучающихся академии, председатель тувинского землячества БГСХА Дозур-оол Барыска.

В ходе мероприятия председатели региональных отделений поделились опытом работы и результатами наиболее успешных проектов, пригласили молодежь Бурятии к активному участию в деятельности союза.

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