Названа возможная причина вспышки кишечной инфекции в Новоульяновске

Ульяновск, , 08:32 — REGNUM Одной из причин вспышки кишечной инфекции в Новоульяновске, где в больницы обратились 45 человек, могло стать отсутствие должного контроля со стороны водоснабжающей организации и ветхость водопроводной сети города. Такая версия была высказана на совещании двух парламентских комитетов в Законодательном собрании Ульяновской области. В обсуждении ситуации также приняли участие представители органов региональной и муниципальной власти, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Ситуация с массовым заболеванием острыми кишечными инфекциями жителей Новоульяновска была поднята на совместном совещании двух парламентских комитетов — по соцполитике, госстроительству, местному самоуправлению и по жилищной политике и коммунальному хозяйству. Обращения с симптомами кишечной инфекции (тошнота, рвота, жидкий стул, подъем температуры до 38 °C) врачи медики стали фиксировать 15 мая. Были госпитализированы более 40 человек. В ходе подворовых обходов врачи осмотрели ещё более 2600 жителей.

По словам министра здравоохранения Сергея Панченко, у всех заболевших отмечено среднетяжелое течение заболевания с положительной динамикой, 42 человека были госпитализированы в лечебные учреждения. По заключению врачей, у выявленного норовируса существует три основных пути передачи — пищевой, контактно-бытовой и водный. Руководитель Роспотребнадзора по Ульяновской области Дмитрий Бородков сообщил, что в период до 22 мая зарегистрированы 45 случаев острой кишечной инфекции, среди заболевших 33 ребенка и 12 взрослых. По результатам лабораторных исследований были обнаружены РНК-ротавирусы в питьевой воде системы холодного водоснабжения Новоульяновска.

Глава Новоульяновска Геннадий Деникаев предложил дождаться окончательных результатов обследований, чтобы определить точную причину вспышки инфекции. При этом он подчеркнул, что в городе существует один источник забора питьевой воды, качество которой всегда было надлежащим. Кроме того в ближайшие полтора месяца будет закуплена новая обеззараживающая установку на водозабор.

В ходе обсуждения депутаты не исключили варианта, что причиной массового заболевания людей стали отсутствие должного контроля со стороны водоснабжающей организации и ветхость водопроводной сети Новоульяновска. По словам регионального министра энергетики Александра Черепана, износ водопровода в Новоульяновске составляет 73%, для капитального ремонта сетей городу требуется порядка 8 млн рублей, которые в бюджете муниципалитета не просматриваются.

В настоящий момент санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается, его результаты должны быть готовы к концу текущей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новоульновске проводится массовая вакцинация жителей от гепатита А после вспышки норовирусной инфекции. Вакцину получили более 400 человек. Также вакцинацию проходят подростки, работники ЖКХ, школ и детсадов, пищевой промышленности.

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