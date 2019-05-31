В США компанию Monsanto обвинили в загрязнении вод канцерогенами ПХБ

Лос-Анджелес, США, , 08:34 — REGNUM Дочернее предприятие Bayer Group, американская многоотраслевая компания Monsanto сталкивается с очередным судебным разбирательством. Округ Лос-Анджелес (США) подал иск против компании в калифорнийский суд, обвинив ее в загрязнении вод запрещенными канцерогенами на протяжении десятилетий, передает немецкий канал n-tv 31 мая.

Истцы требуют, чтобы компания оплатила расходы по очистке загрязненных вод и возместила ущерб. В частности, речь идет о полихлорированных бифенилах (ПХБ), которые являются высокотоксичными канцерогенами даже в малых дозах. Округ обвиняет Monsanto в том, что компания на протяжении десятилетий знала о разрушительном воздействии токсичных загрязнителей на природу и живые существа и скрывала их. Monsanto была единственным производителем ПХБ в США с 1929 по 1977 год. С 1979 года производство ПХБ в США прекращено.

Компания называет обвинения беспочвенными и подчеркивает, что прекратила производство запрещенных химикатов более 40 лет назад. Как сообщало ИА REGNUM, за последний год Monsanto проиграла два судебных процесса физическим лицам. В обоих случаях больные раком истцы обвинили компанию в том, что ее сельскохозяйственная продукция на основе глифосата спровоцировала их болезнь.

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