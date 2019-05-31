Мосприрода приглашает отпраздновать День защиты детей

Москва, , 08:28 — REGNUM Мосприрода приглашает отметить День защиты детей природных заказниках и лесопарках столицы, сообщается на портале мэра Москвы.

1 июня на природных территориях столицы пройдут эстафеты, экскурсии и экологические квесты. Также гостей ждут мастер-классы и концерты.

В частности, праздничные мероприятия состоятся в парке «Кусково», в ландшафтном заказнике «Лианозовский», в Бирюлевском дендропарке, в зоне отдыха «Тропарево» и др.

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Как сообщало, парки Москвы к Международному дню защиты детей подготовили праздничную программу.

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