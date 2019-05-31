Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня

Москва, , 08:22 — REGNUM В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.

Отмена роуминга

С 1 июня оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту. При этом не имеет значения, находится ли абонент в своем регионе или за его пределами. Соответствующий закон в декабре 2018 года подписал президент России Владимир Путин.

Подробнее: Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга в России

Амнистия капитала

С 1 июня начнется третий этап программы амнистии капитала. Она касается российских граждан, владеющих счетами в зарубежных банках, а также имеющих за границей бизнес и имущество.

Подробнее: Президент РФ подписал законы о третьей волне амнистии капиталов

ОСАГО

С 1 июня споры по Обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) можно будет разрешить с помощью финансового омбудсмена. Физическому лицу помощь будет оказываться бесплатно, а само обращение может быть подано как на бумажном носителе, так и в электронном виде (в том числе через МФЦ). Предельный срок рассмотрения обращений — 15 рабочих дней.

Подробнее: В РФ появилась должность финансового омбудсмена

Автотюнинг

С 1 июня в России вводятся новые правила изменения конструкции транспортного средства. Так, владелец ТС должен получить разрешение на изменение конструкции автомобиля в ГИБДД. Предварительно необходимо пройти экспертизу в технической лаборатории.

Подробнее: В России утвердили требования к автотюнингу

Также с 1 июня супруги могут оставлять совместные завещания о передаче имущества своим наследникам.

С завтрашнего дня начнет действовать повышенный коэффициент акциза для организаций, которые занимаются поставкой табачной продукции из-за рубежа.

Читайте также: В России могут ужесточить правила призыва в армию

Читайте ранее в этом сюжете: Какие изменения ожидают жителей России с 1 мая