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«Кладбище» погибших домов открыли в Иркутске

Общество

В АНО «Наследие» вновь пытаются привлечь внимание к уничтожению исторической среды

«Кладбище» погибших домов открыли в Иркутске
Иллюстрация: Цитата со страницы Артёма Ермакова в Facebook
Мемориал погибшим домам в Иркутске

Иркутск, 31 мая 2019, 08:21 — REGNUM  В Иркутске на площадке за Преображенской церковью открылось «кладбище» погибших домов. Инсталляцией из 50 белых крестов, каждый из которых символизирует исторический памятник, который был утрачен городом в последние годы, активисты АНО «Наследие» в очередной раз попытались привлечь внимание общественности и властей всех уровней к уничтожению исторической среды Иркутска, пишет Baikal24.ru.

«Большинство исторических домов были сожжены и впоследствие вопреки логике и исторической справедливости лишены статуса памятников, что позволило нечистоплотным бизнесменам на этих местах строить современные постройки», — поясняют иркутские коллеги.

Напомним, Иркутск — один из редчайших городов России, обладающий уникальным деревянным наследием. Но с начала XXI века облик многих иркутских улиц заметно изменился: на месте исчезающих старинных усадеб, наследия деревянного зодчества, встали новые коммерческие объекты из стекла и бетона.

Читайте ранее в этом сюжете: Архитектурное наследие Иркутска полыхает в огне

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Судьба архитектурного наследия
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