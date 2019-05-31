В Якутии снова поселили сирот в холодные дома: зимой жить невозможно

Якутск, , 08:16 — REGNUM Восьмикартирный дом, в который поселили детей-сирот из Чурапчинского района Якутии, признан непригодным для проживания в нём в зимний период. К такому выводу пришла прокуратура республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Стены дома, в котором дети-сироты получили квартиры, не были как следует утеплены, а потом зимой там слишком холодно, чтобы было можно там жить. В связи с этим прокуратурой был направлен иск в суд в интересах детей-сирот см требованием, чтобы администрация Чурапчинского района провела в этом доме капитальный ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, напряжённая ситуация с предоставлением квартир детям-сиротам. Также сложилась в Алданском районе Якутии. Качество жилья, построенного для этой категории граждан, оказалось настолько плохим, что в этих новых домах никто не живёт. Ранее бракованными оказались дома, построенные для детей-сирот в Усть-Алданском районе Якутии. В предоставленных государством под квартиры зданиях течёт крыша и плесневеют стены, холод и перебои с водой, но решать проблемы застройщик и чиновники отказываются.

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