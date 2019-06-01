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Фоторепортаж «Лето в Сибири»: под жужжание пчёл и в ярких нарядах

Общество

Лето в Сибирь пришло под музыку — гудение пчёл на яблоне и вишне, шелест листьев ‑ и неповторимый запах

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Фоторепортаж «Лето в Сибири»: под жужжание пчёл и в ярких нарядах
Цветущая яблоня

Барнаул, 1 июня 2019, 06:49 — REGNUM  Первое июня. Первый день лета. Нет, не так. Первый День Лета! Его так ждали после зимних сибирских морозов, «кусающих» за щёки, за нос. Лето в Сибири пришло под музыку — гудение пчёл на яблоне и вишне, шелест листьев и неповторимый запах мёда.

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Цветущая яблоня
Цветущая яблоня

Летят белые лепестки яблоневого цвета, напоминая о зиме. Гудят трудяги-пчёлы, обещая богатый урожай. Откуда-то даже запахло мёдом. К слову, в Греции набирает обороты акция по спасению пчёл «Bee and be» («Пчелам — быть»), в рамках которой жителей призывают сажать на балконах больше цветов, чтобы насекомые не голодали. В Сибири голод им не грозит.

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Цветение в Сибири
Цветение в Сибири
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Яблоня и пчёлы
Яблоня и пчёлы
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Тюльпан
Тюльпан
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Цветение ревня
Цветение ревня
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Цветение
Цветение
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Лето в Сибири
Лето в Сибири
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Вымерзшая вишня
Вымерзшая вишня
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Будущий урожай смородины
Будущий урожай смородины

Зима в этом году не без последствий. К сожалению, неприятных. У многих жителей Алтая частично повымерзали плодово-ягодные растения.

Но урожаю, как и лету, быть!

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Будущий урожай смородины
Будущий урожай смородины

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regnum author Анастасия Степанова
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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