Пятница, 31 Мая 2019 года
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Названо число летательных аппаратов, проводивших разведку у границ РФ

Общество

Нарушений воздушного пространства страны за указанный период не произошло

Москва, 31 мая 2019, 07:54 — REGNUM  Российские истребители шесть раз за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов с целью недопущения нарушения воздушного пространства страны. Такие данные приводит 31 мая в инфографике газета «Красная звезда».

Так, разведывательные полеты вдоль границ Российской Федерации совершили 21 иностранный летательный аппарат. Дежурные силы ПВО РФ поднимались в воздух для сопровождения самолетов-разведчиков.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны за указанный период не произошло.

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Военно-воздушные силы
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