Названо число летательных аппаратов, проводивших разведку у границ РФ

Москва, , 07:54 — REGNUM Российские истребители шесть раз за неделю поднимались на перехват иностранных воздушных судов с целью недопущения нарушения воздушного пространства страны. Такие данные приводит 31 мая в инфографике газета «Красная звезда».

Так, разведывательные полеты вдоль границ Российской Федерации совершили 21 иностранный летательный аппарат. Дежурные силы ПВО РФ поднимались в воздух для сопровождения самолетов-разведчиков.

Отмечается, что нарушений воздушного пространства страны за указанный период не произошло.

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