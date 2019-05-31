Турецкий дипломат возглавил мониторинговую миссию ОБСЕ на Украине

Вена, , 07:58 — REGNUM Новым главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине стал турецкий дипломат Яшар Халит Чевик. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ на официальном сайте организации.

Дипломат сменил на этом посту своего соотечественника Эртурула Апакана. Церемония передачи полномочий прошла 30 мая в Вене.

Апакану вручили высшую медаль дипломатической службы Словакии, а также медаль ОБСЕ.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что Эртурул Апакан своей работой завоевал доверие сторон конфликта в Донбассе и создал надёжный фундамент для эффективной работы СММ на Украине. В свою очередь, Апакан выразил надежду, что конфликт в Донбассе прекратится в ближайшем будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Генштаба вооруженных сил Украины Владимир Замана заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может остановить боевые действия в Донбассе при помощи миссии ОБСЕ, не вступая в прямые переговоры с ДНР, ЛНР и Россией.

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