В Перми суд вынес приговор по резонансному делу о подмене в роддоме

Пермь, , 07:48 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по иску двух семей, которые пострадали 30 лет назад из-за подмены детей в родильном доме. Истцы отсудили 3,5 млн рублей в качестве моральной компенсации, сообщают СМИ.

Напомним, пермячка стала участницей ток-шоу на федеральном телеканале, где просила провести ДНК-анализ своей дочери. Результаты подтвердили подозрения женщины — оказалось, что все эти годы она воспитывала неродного ребенка. Вторая семейная пара, которая также пострадала от подмены детей, так и не узнала правду, поскольку умерла несколько лет назад.

На заседании суда Светлана расплакалась, признавшись, что в 16 лет потеряла родителей, которые, как выяснилось, не были ей родными. Сейчас она находится в такой ситуации, когда новая, родная по крови, семья ее не принимает так, как ту дочь, которая стала ей заменой из-за ошибки в роддоме. Женщина испытывает шок и стресс, сообщает 59.ru.

Примечательно, что перепутанные пермяки жили на соседних улицах, учились в одном классе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермские семьи за путаницу с детьми в роддоме требуют 30 млн рублей