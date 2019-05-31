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Сотрудники OK Savings Bank сдали кровь в поддержку уязвимых слоев населения

Общество

Сбор крови пройдет до 3 июня 2019 года

Сеул, 31 мая 2019, 07:49 — REGNUM  Сотрудники южнокорейского банка OK Savings Bank проведут кампанию по сдачи крови во имя любви к ближнему. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, сотрудники головного компании APRO Service Group, а также сотрудники дочерних компаний, таких как OK Savings Bank и OK Capital сдадут кровь до 3 июня 2019 года в поддержку уязвимых социальных групп.

Известно, что в этом году представители банка проводят десятую кампанию, посвященную донорству.

«Мы хотели бы продолжить проводить подобные кампании по сдаче крове и принимать в них участие, чтобы помочь всем тем, кто нас окружает», — сообщили представители банка.

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Донорство крови
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