Сотрудники OK Savings Bank сдали кровь в поддержку уязвимых слоев населения

Сеул, , 07:49 — REGNUM Сотрудники южнокорейского банка OK Savings Bank проведут кампанию по сдачи крови во имя любви к ближнему. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

По их словам, сотрудники головного компании APRO Service Group, а также сотрудники дочерних компаний, таких как OK Savings Bank и OK Capital сдадут кровь до 3 июня 2019 года в поддержку уязвимых социальных групп.

Известно, что в этом году представители банка проводят десятую кампанию, посвященную донорству.

«Мы хотели бы продолжить проводить подобные кампании по сдаче крове и принимать в них участие, чтобы помочь всем тем, кто нас окружает», — сообщили представители банка.