Между Россией и Китаем состыкованы пролёты трансграничного моста

Благовещенск, , 07:50 — REGNUM В Амурской области 31 мая состоялась стыковка строящегося российско-китайского трансграничного моста через реку Амур, соединившего Благовещенск и Хэйхэ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Все! Стыковка моста состоялась! Спасибо всем тем, кто участвовал и продолжает участвовать в этом грандиозном проекте, спасибо полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу и минвостоку за постоянную поддержку, спасибо строителям СК «Мост», ведь благодаря вам стало возможно это поистине историческое событие», — написал на своей странице в Instagram губернатор Приамурья Василий Орлов.

В Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики считают 31 мая 2019 года исторической датой в развитии российско-китайских отношений.

«Решение о строительстве моста наши страны приняли в конце 90-х годов прошлого века, но по разным причинам стройка долго откладывалась. И только благодаря особому вниманию президента России Владимира Путина и вице-премьера Юрия Трутнева проект состоялся. Минвостокразвития контролировало все этапы работ. Все возникающие трудности и рабочие вопросы удавалось решить оперативно на самом высоком государственном уровне», — сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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Как сообщили в пресс-службе правительства Приамурья, в официальной церемонии соединения моста с российской стороны приняли участие полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, министр Минвостокразвития Александр Козлов, губернатор Приамурья Василий Орлов. С китайской стороны приняли участие вице-председатель Народного политического консультативного совета Китая Шао Хун и губернатор провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао.

Напомним, строительство моста началось в декабре 2016 года, полное завершение строительства запланировано на конец 2019 года. Длина моста составляет 1080 метров, общая протяженность мостового перехода, включая подъездные дороги, составляет порядка 20 км. 13,4 км подъездных путей построят на территории России и 6,7 км — в Китае. Кроме этого, 278 метров занимает мост через протоку Каникурганскую.

Ранее в правительстве Приамурья заявляли, что после ввода моста в эксплуатацию, пассажиропоток составит около 5 500 человек в сутки. Согласно техническому заданию по нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приамурья Василий Орлов во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пригласил её в Приамурье, где пройдёт стыковка моста через Амур. Как пояснили в пресс-службе правительства Приамурья, одной из сфер деятельности Валентины Матвиенко является международное сотрудничество.

«Мост соединяет Россию и Китай, и имеет ключевое значение для укрепления приграничных связей», — рассказали в пресс-службе.

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