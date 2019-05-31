Впервые на фестивале «Красная площадь» проведут бесплатные экскурсии

Москва, , 07:42 — REGNUM В Москве с 1 июня открывается книжный фестиваль «Красная площадь-2019». Впервые на фестивале откроется экскурсионное бюро, сообщается на портале мэра столицы.

Для посетителей фестиваля библиотеки организуют 18 бесплатных экскурсий и квестов по центу Москвы. Ежедневно будут проводить по три экскурсии.

Записаться на экскурсию можно в специальном экскурсионном бюро на одной из площадок фестиваля. Пятый книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет 1 по 6 июня.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году участниками книжного фестиваля «Красная площадь» стали издательства из 45 регионов России.

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