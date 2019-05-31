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Спутник «Ямал-601» успешно выведен на целевую орбиту

Общество

Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур 30 мая в 20:42 мск

Москва, 31 мая 2019, 07:39 — REGNUM  Российский телекоммуникационный космический спутник «Ямал-601», созданный в интересах российского спутникового оператора «Газпром космические системы», успешно выведен на целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». Об этом информирует в пятницу, 31 мая, пресс-служба «Роскосмоса».

"Новый спутник («Ямал-601») принят в управление изготовителем, — говорится в сообщении. — … Выведенный космический аппарат стал самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке».

Отмечается, что ракета-носитель «Протон-М» стартовала с космодрома Байконур 30 мая в 20:42 мск. Каких-либо замечаний у специалистов по пуску и полету ракеты-носителя, а также разгонного блока нет.

Как передавало ИА REGNUM, ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» вывезли на стартовый комплекс Байконура 27 мая. Решение о доставке ракеты на стартовую позицию было принято после оценки готовности наземной инфраструктуры стартового комплекса и итогов подготовки ракеты на техническом комплексе.

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