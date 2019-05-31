Цирк Челябинска закрыли на полтора года

Челябинск, , 07:30 — REGNUM В Челябинске цирк закрыт на реконструкцию. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании «Росгосцирк».

Как пишет издание Накануне.Ru, работы будут начаты в сентябре. Заменят систему отопления, водоснабжения, электроснабжения, сделают систему кондиционирования и вентиляции, обновят фойе и зрительный зал и т.д.

Кроме того, уберут нынешнее здание гостиницы и построят новое. Оно будет соединено со зданием цирка переходом. Работы будут окончены до конца 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Росгосцирк» выделит на работы порядка 600 млн рублей. Ещё около 80 млн будет направлено из бюджета области.

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