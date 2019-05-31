Смертность на дорогах Франции упала на 5,3% в 2018 году — отчет

Париж, , 07:41 — REGNUM Во Франции смертность на дорогах снизилась на 5,3% в 2018 году, сообщает Le Figaro.

Согласно итоговому отчету организации безопасности дорожного движения Франции, 3 488 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в 2018 году.

«В истории безопасности дорожного движения 2018 год является наименее смертоносным годом на наших автодорогах», — приветствовал межведомственный делегат по безопасности дорожного движения Эммануэль Барбе во время пресс-конференции в госпитале города Гарш.

Эти результаты, основанные на сводных данных, могут быть объяснены, в частности, снижением скорости движения на 400 тыс. км второстепенных дорог с 90 км / ч до 80 км / ч. Эта мера спасла 127 жизней за последние шесть месяцев 2018 года.

В своем отчете организация безопасности дорожного движения указывает, что в 2018 году 62% несчастных случаев со смертельным исходом произошли за пределами Парижа, что является одним из самых высоких показателей в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп выразил сожаление по поводу «недоверия», проявленного жителями страны во время введения ограничения скорости движения на дорогах до 80 км / ч.

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