«Аэрофлот» предостерёг от преждевременных выводов по катастрофе SSJ-100

Москва, , 07:22 — REGNUM В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) назвали предварительные причины катастрофы самолёта SSJ-100, которая произошла в начале мая в московском аэропорту «Шереметьево». Как заявил ведущий эксперт комитета Владимир Кофман, «всё уже известно: катастрофа произошла из-за грубых приземлений». При этом в пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что заключения о причинах катастрофы недопустимы, пока следствие по делу не завершено.

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«В настоящее время ведётся расследование причин катастрофы. Объективные результаты ещё только предстоит получить комиссии МАК и следственным органам, — заявили в пресс-службе авиакомпании. — Поэтому любые заключения и выводы о причинах катастрофы, пусть даже и косвенные, недопустимы».

Представитель авиаперевозчика отметил, что спекуляция любыми фактами способствует росту социальной напряженности.

«Распространение информации относительно обстоятельств катастрофы до окончания расследования не допускается действующим законодательством. И ведущий эксперт МАК, как организации, проводящей расследование, обязан это знать», — приводит ТАСС слова пресс-службы авиакомпании.

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Фургал не будет извиняться: «Аэрофлоту» рекомендовали успокоиться

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Аэрофлот» также резко отреагировала на публичное заявление, сделанное губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом на счёт причин катастрофы лайнера SSJ-100. Напомним, глава региона заявил, что сгоревший лайнер был в идеальном состоянии вплоть до посадки, а причина катастрофы рейса SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100% человеческий фактор». В компании расценили слова главы региона как «неприкрытую попытку оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы».

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот» SSJ-100, летевший в Мурманск, 5 мая совершил жёсткую посадку в московском аэропорту «Шереметьево» и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.

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