В Оренбуржье «принципиально изменят подход» к развитию улично-дорожной сети

Оренбург, , 06:49 — REGNUM В Оренбургской области, начиная с 2019 года, изменится подход к развитию улично-дорожной сети. Если раньше меняли только дорожное полотно, то теперь будут проводить ремонт проезжей части и обязательное благоустройство прилегающей территории. Об этом заявил на заседании Заксобрания региона врио губернатора Денис Паслер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Заменяем бордюры, а если к дорожному полотну прилегает газон или зеленая зона, то обязательно проводится устройство технической полосы, восстановление ливневой канализации, оборудование пешеходных переходов, тротуаров, остановочных павильонов, заездных карманов для общественного транспорта. Финансирование программ 2019 года нам это позволяет. И беспрецедентные по объёму дотации направлены именно на такой подход. С учётом предлагаемых изменений в бюджет объём дорожного фонда Оренбургской области в текущем году достигнет 11,6 млрд рублей, на 4,3 млрд рублей больше, чем в 2018 году», — подчеркнул Паслер.