Таможня Тяньцзиня в Китае изъяла с начала года 2235 частей редких животных

Тяньцзинь, Китай, , 06:14 — REGNUM Таможня города центрального подчинения Тяньцзинь пресекла контрабанду 2235 изделий из слоновой кости и частей редких животных с начала 2019 года, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Продукция общим весом 323,14 кг была обнаружена в пассажирском багаже или в международных посылках. Среди изъятого было 135 изделий из слоновой кости и связанной с этим продукции общим весом 24,7 кг. Кроме того, были изъяты панцири черепах, китовый зуб, а также изделия из кобры, сообщили в таможне.

Двадцать три дела было заведено, и по ним продолжается расследование. Трое подозреваемых было задержано по обвинению в контрабанде частей животных, находящихся под охраной государства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2017 года в Китае действует полный запрет на торговлю, импорт и экспорт изделий из слоновой кости. Азиатский слон, обитающий на юго-западе Китая, находится под охраной государства.

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