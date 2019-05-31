В китайском Синьцзяне туристы смогут любоваться пейзажами с самолета

Урумчи, Китай, , 05:53 — REGNUM В уезде Куча Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая была создана авиакомпания для удовлетворения спроса на низковысотные перелеты на короткие расстояния среди туристов, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили во вновь-созданной авиакомпании, она готова запустить рейсы с Кучи до близлежащих городов Аксу и Карамай на небольших самолетах вместимость от восьми до 12 пассажиров.

Директор по маркетингу Ван Цюн отметил, что высота полета не будет превышать 3 тыс. метров, что позволит пассажирам насладиться уникальными пейзажами, реками, горами и прочими ландшафтами Синьцзяна.

Он также добавил, что компания планирует запустить в общей сложности 10 маршрутов по популярным направлениям, включая Турпан и пастбищный курорт Налат.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинции Шаньси на севере страны туристам уже с апреля текущего года доступна опция перелетов на короткие дистанции между близлежащими городами на низкой высоте всего за четыре доллара США.

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