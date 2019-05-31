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На юго-западе Китая пограничная полиция арестовала шестерых наркоторговцев

Общество

Они пытались ввезти в страну 12 кг наркотиков

Куньмин, Китай, 31 мая 2019, 05:38 — REGNUM  Пограничная полиция китайской провинции Юньнань пресекла контрабанду 12 кг наркотиков и задержала шестерых подозреваемых, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Офицеры полиции изъяли наркотики во время инспекции близ одной из деревень 30 мая и задержала четверных человек. Позже еще двое были арестованы в городе Цзинхун по обвинению в наркотрафике. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно полиция провинции Юньнань арестовала шестерых подозреваемых в контрабанде 57 кг наркотиков, которые были изъяты у них на месте. Провинция Юньнань граничит с «золотым треугольником» наркоторговли — Лаосом, Таиландом и Мьянмой.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая задержаны шестеро контрабандистов с 57 кг наркотиков

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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