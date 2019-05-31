Нижегородский прокурор выступил с законодательной инициативой

Нижний Новгород, , 04:50 — REGNUM Прокурор Нижегородской области предложил внести поправки в региональный закон «О профилактике наркомании и токсикомании», дополнив его пунктом о мониторинге наркоситуации. Соответствующая инициатива поступила в комитет Законодательного собрания по социальным вопросам, но пока не рассмотрена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Надзорная инстанция предложила внести в закон новую статью 5.1, в которой оговаривается порядок мониторинга наркоситуации, то есть наблюдения «за развитием ситуации в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией».

Осуществлять мониторинг предлагается антинаркотической комиссии, территориальным органам федеральных и региональных органов власти в пределах их полномочий, а также местным властям, общественным организациям. Для мониторинга прокурор предложил проводить исследование с использованием технологий системного анализа различных аспектов незаконного оборота наркотиков и используя единый банк данных. Ежегодно предложено утверждать доклад о наркоситуации.

«В целях комплексного правового регулирования предлагается закрепить в законе области от 28 марта 2002 г. N 16-З «О профилактике наркомании и токсикомании» действующие в Нижегородской области органы и механизмы, направленные на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании», — уточняется в пояснительной записке и добавляется, что законопроект разработан с целью усовершенствования законодательства, ведь мониторинг уже итак проводится, просто не закреплён в законе.

Если инициативу одобрят, то закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Поволжье за первый квартал 2019 года выросло число выявленных случаев сбыта наркотической продукции — на 17,5%, с 5810 до 6826. Также почти на 40% увеличилось число расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, которые совершены преступными группами, и на 70% — в составе преступных сообществ. Данные об итогах работы надзорных ведомств в этом сегменте были озвучены 30 мая 2019 года в ходе межрегионального межведомственного семинара прокуратур округа.