Дочь Алсу не собирается «обращать внимание на разговоры»

Москва, , 03:44 — REGNUM Чтобы добиться успеха как певице, нужно трудиться и не обращать внимания на разговоры, заявила Микелла Абрамова, дочь российской певицы Алсу, в интервью «Комсомольской правде».

"Я поняла, что если хочу выступать на сцене, то должна быть сильной, делать своё дело и не обращать внимание на разговоры», — сказала Абрамова.

По словам девочки, она «готова преодолевать трудности».

Напомним, Абрамова оказалась в центре скандала после финала шестого сезона телешоу «Голос. Дети». Результаты шоу были аннулированы из-за нечестности голосования.

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