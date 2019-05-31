В США против певца R. Kelly выдвинули 11 новых обвинений

Чикаго, США, , 03:37 — REGNUM Прокуратура американского Чикаго выдвинула 11 новых обвинений в сексуальном насилии против американского певца R. Kelly, сообщает Chicago Tribune.

Сообщается, что среди новых обвинений артисту были предъявлены четыре — в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами, а также три — в сексуальном насилии против несовершеннолетних.

Таким образом, против R. Kelly уже выдвинуто 21 обвинение в сексуальных домогательствах и насилии. Отмечается, что судебное заседание по его делу состоится на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта американского певца R. Kelly повторно арестовали за неуплату алиментов. Ранее, в феврале 2019 года, музыканта обвинили в сексуальном насилии по десяти эпизодам, совершенным при отягчающих обстоятельствах.

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