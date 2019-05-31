В Татарии проведут инвентаризацию общественных пространств: Минниханов

Казань, , 03:31 — REGNUM В Татарии по поручению республиканских властей проведут инвентаризацию общественных пространств. Об этом в рамках заседания рабочей группы Госсовета РФ «О развитии жилищного строительства и комфортной городской среды в Российской Федерации» заявил глава рабочей группы Рустам Минниханов, передаёт ИА REGNUM.

На заседании, которое прошло в Москве 30 мая 2019 года, глава региона напомнил о поручении президента РФ рассмотреть возможность привлечения экспертов в проекты развития городской среды. Данное поручение было дано Владимиром Путиным после встречи с общественностью в феврале 2019 года.

Рустам Минниханов отметил, что развитие общественных пространств очень важно и в республике ответственным ведомствам уже дано поручение — провести их инвентаризацию, чтобы «определить оптимальную форму, вести учет затрат»: «Эта работа у нас проводится, и мы готовы делиться опытом».

Минниханов добавил, что нужно вести «разъяснительную работу с гражданами в части дальнейшего развития общественных пространств».

Напомним, блок по формированию благоприятной городской среды входит в состав профильного национального проекта. В феврале 2019 года, будучи с визитом в Казани, Владимир Путин провёл заседание рабочей группы и встретился с общественностью. Во время последней встречи он отметил, что важно взаимодействовать федеральной власти, региональной и муниципальной, и необходимо вести обсуждение с общественностью.

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