Онищенко объяснил свой совет соотечественникам «жить чуть-чуть впроголодь»

Москва, , 01:11 — REGNUM Шумиха вокруг высказывания бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко «жить чуть-чуть впроголодь» — это передёргивание, заявил он в интервью «Комсомольской правде».

"Я — не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я — против, чтобы у них росли животы», — сказал Онищенко.

Он заявил, что не предлагал «голодный паёк». Онищенко добавил:

«Чтобы чуть-чуть впроголодь жить, денег может не хватить даже у зажиточных людей».

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Напомним, негативную реакцию у общественности вызвал совет Онищенко, который он дал пожилым людям для профилактики лишнего веса и диабета: «жить чуть-чуть впроголодь».

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