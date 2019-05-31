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Онищенко объяснил свой совет соотечественникам «жить чуть-чуть впроголодь»

Общество

По словам Онищенко, и чтобы жить чуть-чуть впроголодь, нужны деньги

Онищенко объяснил свой совет соотечественникам «жить чуть-чуть впроголодь»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Геннадий Онищенко

Москва, 31 мая 2019, 01:11 — REGNUM  Шумиха вокруг высказывания бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко «жить чуть-чуть впроголодь» — это передёргивание, заявил он в интервью «Комсомольской правде».

"Я — не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. А я — против, чтобы у них росли животы», — сказал Онищенко.

Он заявил, что не предлагал «голодный паёк». Онищенко добавил:

«Чтобы чуть-чуть впроголодь жить, денег может не хватить даже у зажиточных людей».

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Напомним, негативную реакцию у общественности вызвал совет Онищенко, который он дал пожилым людям для профилактики лишнего веса и диабета: «жить чуть-чуть впроголодь».

Читайте подробнее: «Жить чуть-чуть впроголодь». Онищенко дал советы пожилым

Читайте ранее в этом сюжете: Реакция на слова Онищенко: «Жить чуть-чуть впроголодь» никто не хочет

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