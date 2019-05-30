Ученые из США пришли к выводу, что энергетики опасны для сердца

Лос-Анджелес, США, , 23:53 — REGNUM Представленные на рынке так называемые энергетические напитки могут провоцировать увеличение артериального давления и нарушения сердечного ритма. Эти, и без того достаточно очевидные данные, получили ученые из Тихоокеанского университета в американском штате Калифорния. Результаты своих «исследований» они опубликовали на портале MedicalXpress.

Сотрудники Тихоокеанского университета взяли 34 добровольца с хорошим состоянием здоровья в возрасте от 18 до 40 лет. За час им нужно было выпить около литра энергетика или его заменителя с эффектом плацебо.

Энергетический напиток содержал 304−320 миллиграммов кофеина на литр. При этом употреблять напитки можно было не быстрее полулитровой бутылки за полчаса.

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников эксперимента, а также фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.

Выяснилось, что у тех участников эксперимента, что употребляли настоящие энергетические напитки, интервал QT — показатель деятельности сердца — был на 6−7,7 миллисекунд дольше в течение четырех часов.

При этом хорошо известно, что слишком длинный или наоборот, слишком короткий интервал QT может привести к аномальному сердцебиению и аритмии, опасной для жизни. Также у участников эксперимента, употреблявших энергетические напитки, было зарегистрировано значительное повышение систолического и диастолического артериального давления.