Четверг, 30 Мая 2019 года
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Мэр Анапы не стал покупать концерт Волочковой на государственные средства

Общество

Юрий Поляков «спас» бюджет Анапы от 17-минутного концерта Волочковой за 639 тыс. рублей

Мэр Анапы не стал покупать концерт Волочковой на государственные средства
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Танец

Анапа, Краснодарский край, 30 мая 2019, 23:24 — REGNUM  Мэр города Анапа Юрий Поляков запретил тратить бюджетные деньги на концерт известной в прошлом балерины Анастасии Волочковой. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба городской администрации.

Выяснилось, что в системе электронных торгов был зарегистрирован тендер на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». За 17-минутное выступление Волочковой предлагалось выложить из городской казны 639 тыс. рублей.

Однако мэр Анапы распорядился отменить электронные торги по закупке услуг Волочковой. Поляков подчеркнул, что существуют более важные проекты в области культуры, которые нуждаются в финансировании.

«Мы не должны тратить на это бюджетные деньги, у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее», — сказал мэр.

При этом Поляков подчеркнул, что ничего против Волочковой и её концертной программы он не имеет, и был бы рад, если бы её выступление было оплачено частными инвесторами.

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Государственные закупки
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