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Отца Филиппа Киркорова наградили «За заслуги перед Великим Новгородом»

Общество

Бедрос Киркоров удостоен награды «за многолетнюю плодотворную деятельность и выдающиеся заслуги перед Великим Новгородом»

Великий Новгород, 30 мая 2019, 21:18 — REGNUM  Народный артист РФ Бедрос Киркоров награждён почётным знаком «За заслуги перед Великим Новгородом». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе думы Великого Новгорода, такое решение тайным голосованием приняли сегодня, 30 мая, городские депутаты.

Артист удостоен награды «за многолетнюю плодотворную деятельность и выдающиеся заслуги перед Великим Новгородом в области культуры и искусства».

Отметим, что с ходатайством о награждении Бедроса Киркорова почётным знаком выступила Новгородская областная филармония.

Напомним, Бедрос Киркоров — отец российского певца Филиппа Киркорова. В Великом Новгороде он живёт уже более 20 лет.

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