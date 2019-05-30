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Челябинская область укомплектована врачами всего на 34%

Общество

Особенно не хватает детских узкопрофильных врачей

Челябинск, 30 мая 2019, 21:09 — REGNUM  В Челябинской области укомплектованность врачами составляет лишь 34%. Об этом на заседании регионального Заксобрания заявил врио губернатора Алексей Текслер.

«Особенно это касается детских врачей узких специальностей», — отметил чиновник.

Чтобы привлечь молодых врачей, планируется создать областную программу по предоставлению им жилья. Также жильём собираются обеспечивать врачей с дефицитными специализациями. В первую очередь медицинские кадры намерены направить на село. В планах значится и продолжение таких программ, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Также власти области собираются активно использовать телекоммуникации. Планируется развивать дистанционную медицину и тем самым обеспечить всех граждан доступом к современной медицине.

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Кадровые проблемы в медицине
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