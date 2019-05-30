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В Челябинской области к 2024 году создадут более 100 ФАПов

Общество

В 2018 году планировали 30, но ввели лишь два

Челябинск, 30 мая 2019, 20:55 — REGNUM  В Челябинской области за 2019 год будет создано 24 фельдшерско-акушерских пункта. Об этом 30 мая заявил врио губернатора Алексей Текслер в своём выступлении перед депутатами областного Заксобрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, затем до 2024 года будет построено ещё 100 ФАПов, заверил глава региона депутатов.

Также Текслер пообещал, что в 2019 году закончат реконструкцию здания лечебного корпуса противотуберкулёзного диспансера, расположенного в Челябинске. А в Металлургическом районе города начнёт работу новая поликлиника, добавил чиновник.

При этом врио губернатора обратил внимание на то, что в 2018 году, ещё при прежнем областном руководстве, планировалось ввести 30 ФАПов. Но появилось всего два — по одному в Кизильском и Еткульском районах.

«Такой подход недопустим», — заявил чиновник.

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Обеспеченность поликлиниками и ФАП
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