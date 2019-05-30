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Губернатор: выпускники ПсковГУ не должны работать официантами в Петербурге

Общество

Михаил Ведерников ожидает новых походов в обучении в крупнейшем вузе региона

Губернатор: выпускники ПсковГУ не должны работать официантами в Петербурге
Иллюстрация: Pskov.ru
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Псков, 30 мая 2019, 20:19 — REGNUM  В Псковском государственном университете (ПсковГУ) будут внедрены новые подходы и принципы обучения, среди которых — активное развитие базовых кафедр в сотрудничестве с крупнейшими предприятиями и инвесторами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 мая, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчётом за 2018 год в Псковском областном собрании депутатов.

«Никуда не годится, когда вуз выпускает юристов и экономистов, которые уезжают в Санкт-Петербург работать охранниками и официантами. Нам нужны компетентные специалисты по тем направлениям, которые будут востребованы в регионе, на наших предприятиях», — отметил Ведерников.

Он заявил, что «воспитывать своих специалистов» необходимо под каждое предприятие с высококвалифицированными рабочими местами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ПсковГУ в апреле 2019 года сменился ректор: новым руководителем вуза стала Наталья Иванова, которая ранее занимала должность проректора по научной работе Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.

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