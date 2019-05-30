У проекта «Регион заботы» появилась страница на сайте ОНФ

Москва, , 20:06 — REGNUM На сайте Общероссийского народного фронта появился раздел проекта «Регион заботы», целью которого является развитие паллиативной помощи в России на региональном уровне.

Здесь публикуются новости проекта — в них можно узнать о том, какой из регионов посетили эксперты для мониторинга медицинских и социальных учреждений, как разрабатываются индивидуальные программы развития паллиативной помощи для этих субъектов и многое другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Регион заботы» был запущен в марте 2019 года. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2019 года указал на необходимость ускорить развитие паллиативной помощи в стране.

Общероссийский народный фронт совместно с Ассоциацией профессиональных участников хосписной помощи, Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера» и АНО ДПО «Мастерская заботы» создали проект «Регион заботы», руководителем которого является член Центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна (Нюта) Федермессер.

Уже в четверг, 30 мая, Анна Федермессер прокомментировала изменения, гарантирующие доступ родственников к пациентам в реанимации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве пациентов, находящихся в реанимации и в отделении интенсивной терапии, на доступ к ним родственников и законных представителей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Минздрав утвердит новые общие требования по посещению пациентов при оказании им медицинской помощи в стационаре.

«Я не считаю эти изменения достаточными, так они предполагают лишь право на посещение пациентов в реанимации в определенные часы, да еще и в соответствии с порядком, прописанным главным врачом каждой организации. Более того, новая формулировка вступает в противоречие с другой статьей закона об охране здоровья граждан. Дело в том, что в законе и раньше содержалась норма о праве одному из родителей круглосуточно находиться на лечении в учреждениях здравоохранения вместе с ребенком до четырех лет. А новая формулировка прописывает лишь посещения. В некоторых регионах на этом основании уже начали отказывать родителям в совместном пребывании с детьми.

Подписанный вариант очень сильно отличается от того, что было предложено экспертами АСИ, и от того, о чем Константин Хабенский говорил президенту на прямой линии два года назад.

Мы все считаем, что в законе должно быть прописано именно право на круглосуточное посещение, то есть право для родственника прийти в ОРИТ и увидеть близкого, убедиться, что он жив, или, наоборот, проститься с ним в любое время суток, потому что беда не выбирает удобные часы для посещений.

Нашего близкого могут привезти после ДТП или с инфарктом и в четыре утра, а до времени приема врача он может не дожить. И тогда мы в лучшем случае получим сухой телефонный звонок, который не забыть уже никогда. А в худшем — придем и в ответ на наш вопрос услышим равнодушное: умер, все реанимационные мероприятия были проведены.

В предложенной общественниками формулировке также содержалось право близких на совместное пребывание (именно пребывание, а не посещение) как с детьми, так и со взрослыми пациентами в тех случаях, когда человек определенно в скором времени умрет, несмотря на все получаемое лечение», — сообщила Анна Федермессер на странице проекта.

Пилотные регионы проекта: Московская область, Тульская область, Рязанская область, Ивановская область, Ярославская область, Липецкая область, Ленинградская область, Новгородская область, Калининградская область, Нижегородская область, Кировская область, Волгоградская область, Курганская область, Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО), Новосибирская область, Кемеровская область, Сахалинская область, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Дагестан, Республика Татарстан, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, Красноярский край, Приморский край, а также Санкт-Петербург.

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