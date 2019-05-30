В ОНФ займутся правовым регулированием сохранения культурного наследия

Москва, , 19:44 — REGNUM Общероссийский народный фронт создаст рабочую группу с расширенным составом экспертов для выработки и продвижения эффективных решений ключевых проблем в сфере правового регулирования сохранения и реставрации объектов культурного наследия Российской Федерации. Для этого будет создана экспертная рабочая группа из представителей всех заинтересованных сторон — ведомств и общественных организаций, сформирован детальный план работы до конца 2019 года.

Такое решение было принято по итогам экспертного совещания в Центральном штабе движения под руководством его сопредседателя, руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, которая поставила вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия, вызывающие наибольшую обеспокоенность граждан и экспертов. В заседании приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский, представители Федерального агентства по управлению государственным имуществом — Росимущества, Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК), депутаты Государственной думы РФ, руководители общественных организаций — Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), Архнадзора, АРОКР и других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшем с 14 по 16 мая 2019 года в образовательном Центре «Сириус» медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» лидер Народного фронта, президент России Владимир Путин предложил провести ревизию законодательства в области сохранения и восстановления объектов культурного наследия и принять эффективные решения по управлению ими без вреда для самих памятников. Ожидается, что правительству России будет дано соответствующее поручение.

Читайте подробнее: Путин призвал эффективнее использовать объекты культурного наследия

В рамках реализации предложения президента России активисты ОНФ провели мониторинг состояния объектов культурного наследия в 66 регионах (в остальных субъектах эта работа еще не завершена). Практически в каждом из них обнаружены памятники в аварийном состоянии. Было выявлено 43 памятника федерального и 124 памятника регионального значения, которые, по мнению активистов ОНФ, необходимо сохранить, отреставрировать или восстановить. Среди них — купеческие дома и графские усадьбы, здания семинарий и гимназий, храмы и скульптурные композиции.

Отчет по результатам мониторинга ОНФ Елена Шмелева передала министру культуры РФ Владимиру Мединскому в ходе заседания. В нем указана полная информация по объектам, сохранение которых эксперты и представители общественности считают необходимым.

Участники встречи говорили о том, что многие памятники истории, культуры, архитектуры находятся в запущенном состоянии, погибают в пожарах и от рук вандалов. Действующее законодательство не позволяет рационально использовать объекты культурного наследия, хотя и чиновники, и бизнесмены, и обычные люди крайне заинтересованы в их сохранении и возрождении. Ведомства втянуты в бесконечные технические согласования законодательных норм, потенциальные инвесторы ждут, когда эти нормы сделают их вложения выгодными, а обычные граждане, которые живут в разрушающихся особняках, мечтают оттуда съехать, потому что они просто непригодны для жизни.

В ходе заседания эксперты ОНФ, руководители профильных департаментов органов власти резко критиковали действующие архаичные требования к сохранению и содержанию объектов культурного наследия, которые, очевидно, должны быть пересмотрены в самой ближайшей перспективе.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко напомнила, что Народный фронт не первый год занимается проблемами памятников, проводит мониторинги. По ее мнению, надо начать с наведения порядка в сфере надзора за объектами культурного наследия.

«Необходимо установить охранные обязательства, выяснить информацию о собственниках и ознакомить их с этими обязательствами. Зачастую собственников никто не знает в лицо, а сами они не в курсе ответственности, которую несут перед законом», — отметила Наталья Костенко.

Координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов отметил, что среди требований к охране и использованию объектов культурного наследия есть как избыточные, так и недостаточные, а также нечетко сформулированные. Это и есть, по мнению Константина Михайлова, «лазейки для тех, кто не хочет ничего менять, ссылаясь на отсутствие средств, и тех, кто просто нарушает закон».

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артем Демидов сообщил, что Минкультуры России сейчас проверяет, насколько эффективно регионы выполняют переданные им федеральные полномочия в сфере историко-культурного наследия. По мнению Демидова, стоит подключить к проверке региональные отделения ВООПИиК и Народного фронта. И по результатам проверки наладить непрерывный мониторинг этого процесса. Эксперт добавил, что важно предусмотреть меры экономического стимулирования частных инвесторов.

Министр культуры РФ Владимир Мединский согласился с тем, что к сохранению объектов культурного наследия нужно привлекать частные средства.

«Сегодня мы обсуждаем на площадке ОНФ, как сделать так, чтобы наши памятники восстанавливались не только бюджетным образом, но и с участием частных предпринимателей. С одной стороны, необходимо совершенствование системы государственного контроля за сохранением памятников. С другой стороны, надо понять, как нам привлечь частные средства, как сделать так, чтобы каждый памятник обрел своего хозяина», — отметил министр.

По его словам, все необходимые политические решения уже приняты и понятны, осталось провести их в жизнь, воплотив в законодательных нормах и правилах.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы РФ Любовь Духанина рассказала о проблеме излишней ответственности государства при работе с объектами культурного наследия.

«Владимир Мединский предложил возможное решение — это система приватизации плюс ослабление требований к инвесторам на всех этапах. В условиях предложенного механизма остается вопрос качества решений о том, какой объект является лишним в списке памятников, а какой не является. Нам очень важно, чтобы эти решения принимали открыто и именно те специалисты, которым доверяет профессиональное сообщество и гражданское общество. Также мы считаем, что инвентаризацию и паспортизацию объектов культурного наследия, принятых на охрану, можно провести с привлечением общественности. ОНФ всегда работал вместе с Минкультуры, механизм народного мониторинга у нас есть», — отметила Любовь Духанина.

Участники совещания приняли решение создать рабочую группу, в которую войдут эксперты Народного фронта, представители всех заинтересованных органов власти и общественных организаций. Ее участники разработают комплексную и прозрачную схему управления объектами культурного наследия.

«Рабочая группа сможет исполнять самые разные функции, мы не будем ограничены ведомственными рамками. Возможности и статус ОНФ позволяют нам быть авторитетной общественной площадкой для обсуждения проблем в сфере культурного наследия, оперативно предлагать, оценивать результаты апробации и способствовать внедрению эффективных решений», — подытожила заседание Елена Шмелева.