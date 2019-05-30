Вход в музей Херсонеса в Севастополе снова может стать бесплатным для всех

Полис Херсонес, Севастополь, , 19:31 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал предложение партии «Единая Россия» по возврату бесплатного входа на территорию государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» не только для жителей Севастополя, но и для всех желающих. С таким заявлением выступил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Севастополе, депутат Госдумы Дмитрий Саблин по итогам встречи Патриарха с детьми погибших военных в Сирии.

«На встрече Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с детьми погибших в Сирии военных мы затронули тему платного входа для туристов и гостей города — героя на территорию Херсонеса. Патриарх поддержал наше предложение вернуть концепцию бесплатного входа абсолютно для всех и обещал обсудить в ближайшее время данный вопрос с министром культуры Владимиром Мединским. Это место имеет уникальное значение для нашего народа и для нашей государственности», — отметил Дмитрий Саблин.

В свою очередь первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» в Севастополе, депутат Госдумы Дмитрий Белик напомнил, что именно в Херсонесе крестился князь Владимир, Херсонес и Севастополь — колыбель русского православия.

«После крещения Руси именно здесь началось укрепление централизованного российского государства. Я неоднократно обращался к руководству Министерства культуры России с просьбой обеспечить беспрепятственный доступ для всех желающих на территорию Херсонеса, была получена поддержка от председателя Патриаршего совета по культуре, председателем которого является митрополит Тихон. Благодаря поддержке Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, решение вопроса должно выйти на финишную прямую. Хочу поблагодарить своего коллегу, депутата Госдумы, секретаря Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Саблина за его работу и внимание к проблемам Севастополя и его жителей», — отметил парламентарий.

Напомним, до октября 2018 года проход на территорию музея был свободным для всех. После был введен платный проход для туристов и гостей города. Бесплатный проход остался только для местных жителей города по предъявлению паспорта.

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