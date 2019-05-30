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В Екатеринбурге представили сквер с храмом, скейтодромом и танцполом

Общество

Остаётся один вопрос — как всё это поместится на небольшой зеленой зоне

Екатеринбург, 30 мая 2019, 19:38 — REGNUM  Видеозапись с установленным в екатеринбургском сквере храмом Святой Екатерины подготовили в одноимённом фонде. Ролик опубликован на YouTube.

В полутораминутном видео представлен сквер у театра Драмы, если бы там построили храм. Показано, что у религиозного объекта растут многочисленные деревья, а благоустроенная набережная рядом с храмом превратилась в променад.

В ролике подчёркнуто, что гуляющая у сквера молодёжь тоже останется «в выигрыше»: рядом с фонтаном у театра Драмы установят полноценный скейтодром, а рядом с ним — относительно небольшой танцпол, где можно будет развлечься. А в самом сквере разместится небольшая детская площадка.

Сам сквер назван в ролике «Екатерининским». Но остаётся вопрос: как всё вышеуказанное великолепие сможет разместиться на столь небольшой площади в реальности, а не в анимированном пространстве.

Напомним, 23 мая 2019 года протоиерей РПЦ Максим Миняйло предложил заново представить проект храма Святой Екатерины, если бы он был размещён в сквере. По мнению священника, ещё не поздно донести до екатеринбуржцев видение объекта со всеми его преимуществами.

Читайте ранее в этом сюжете: В РПЦ предложили заново представить проект храма в сквере Екатеринбурга

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Спор о строительстве храма в Екатеринбурге
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