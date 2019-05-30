Московские больницы примут пациентов из Архангельской области

Москва, , 19:11 — REGNUM Жители Ленского района Архангельской области смогут получать высокотехнологичное медицинское обслуживание в 45 ведущих больницах Москвы. Об этом договорились правительства двух российских регионов. Соответствующее двустороннее соглашение дополняет и расширяет права, предусмотренные для граждан РФ федеральными законами (№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»).

Теперь каждый житель Ленского района Архангельской области сможет бесплатно и максимально быстро получить доступ практически ко всем методам лечения, применяемым в московских больницах. Для этого ему достаточно будет предоставить полис ОМС и подтвержденный диагноз. Как пишет «Московский Комсомолец», пациентов при этом бесплатно обеспечивают в столице всем необходимым, включая питание и лекарственные препараты. В центральной городской больнице города Яренск уже открылся специальный кабинет, где все желающие могут быстро и оперативно получить помощь в организации лечения в московских больницах.

«Министерством здравоохранения выделены квоты на оказание высокотехнологичной помощи иногородним гражданам в московских клиниках, — заявил недавно директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского, нейрореаниматолог, профессор Сергей Петриков. — И пациентов из других регионов, которые поступают к нам по этим квотам, мы тоже лечим бесплатно. В Москве несколько лет уже работает программа «Москва — столица здоровья». Она позволяет оказывать многие виды уникальной помощи по тарифам обязательного медицинского страхования не москвичам».

По словам Петрикова, в среднем в год, к примеру, только на гамма-ноже (установка для дистанционного облучения патологических образований в труднодоступных отделах мозга) проходят лечение около 600 пациентов. В то время как в сопоставимых по мощности центрах радиохирургии западных стран за год через этот аппарат успевают пройти только 400 человек.

«Именно доступность высокотехнологичных методов лечения является один из базовых показателей развития здорового общества, — считает сопредседатель Ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО Константин Симкин. — В данном случае стоит так же отметить отсутствие бюрократической волокиты, которая порой сильно усложняет и замедляет процесс получения бесплатных медицинских услуг».