На ПМЭФ-2019 представят проект развития Кронштадта

Санкт-Петербург, , 18:50 — REGNUM Проект туристско-рекреационного кластера в городе Кронштадте (входит в состав Санкт-Петербурга) представят на Петербургском международном экономическом форуме в рамках панельной сессии «Основные принципы формирования туристско-рекреационных зон». Об этом 30 мая сообщили в «Росконгрессе» (организатор ПМЭФ).

Презентация пройдет с участием АНО «Остров фортов», представителей государственных органов, бизнеса и зарубежных инвесторов. Туристско-рекреационный кластер «Кронштадт. Остров фортов» будет представлен на стенде Санкт-Петербурга на ПМЭФ как флагманский проект.

По замыслам петербургских властей, поддержанным властями Федерации, в Кронштадте появятся специальные туристические маршруты, посвященные истории Военно-морского флота. Совместно с Русским географическим обществом будет разработан маршрут, посвященный крупным географическим открытиям.

Президент России Владимир Путин поручил включить проект «Кронштадт. Остров фортов» в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» в части реставрации объектов культурного наследия федерального уровня — фортов «Петр I», «Александр I» и «Кроншлот», а также причальной стенки в Каботажной гавани. Реализовать проект планируется, в основном, за счет частных инвестиций.

В ходе профильной сессии на ПМЭФ будут обсуждаться меры господдержки продвижения туристских зон и развития территорий, формирования новых моделей управления объектами туристической инфраструктуры и культурного наследия, а также привлечения зарубежных инвесторов.

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По поручению Владимира Путина силами правительства Санкт-Петербурга и Министерства обороны РФ учреждена АНО «Остров фортов». Организациязаймется созданием на территории Кронштадта нового туристического парка. На общей территории в 80 гектаров будет располагаться исторический парк, включающий в себя музейную, образовательную и туристическую часть.

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