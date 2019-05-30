Четверг, 30 Мая 2019 года
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Открыты регулярные рейсы между Таллином и Минском

Общество

Еженедельно будет 4 рейса

Таллин, 30 мая 2019, 18:40 — REGNUM  Начиная с сегодняшнего дня, 30 мая, открывается прямое авиасообщение между Минском и Таллинном, сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Белавиа».

Рейсы между двумя столицами будут осуществляться 4 раза в неделю. В основном он будет использоваться для транзита из/в Таллин через белорусскую столицу в Абу-Даби, Баку, Белград, Нижний Новгород и Краснодар. Первым рейсом из Минска в Таллин воспользовались 62 пассажира, а обратно — 69.

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Авиаперевозки
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